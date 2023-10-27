Оккупанты атаковали здание пожарной части в Изюме: повреждено 13 единиц техники и 8 раненых

08:24 27 октября Киев, Украина





Эту информацию предоставил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и МВД Украины. В ночь на 27 октября, российские агрессоры атаковали здание пожарной части в Изюме , Харьковской области Украины, что привело к разрушению здания и повреждению пожарной техники, а также к 8 пострадавшим спасателям.Эту информацию предоставил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и МВД Украины.

"Сегодня пожарная охрана Харьковской области празднует 200 лет, и россия решила "поздравить" ее в своем стиле", - говорится в сообщении.

Ночью враг осуществил ракетный удар по зданию местной пожарной части в Изюме. В результате атаки пострадали 8 спасателей, а также повреждены здание и 13 единиц техники.



На данный момент 4 сотрудника находятся в больнице, где им предоставляют необходимую медицинскую помощь.