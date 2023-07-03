Оккупанты атаковали Запорожскую область: 75 обстрелов за сутки

11:18 03 июля Киев, Украина

В течение последних 24 часов вооруженные силы рф произвели 75 обстрелов в 20 населенных пунктах Запорожской области. В ночь на понедельник был зафиксирован ракетный удар по частному сектору в Кушугумской общине.



Информацию об этом распространил председатель Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.



Всего за сутки оккупационные войска совершили 75 обстрелов, затронувших 20 городов и сел области.



Авиация рф атаковала Орехов, в то время как беспилотные летательные аппараты напали на Малиновку. Левадное и Новодаровка подверглись 6 ракетным ударам с РСЗО, а Таврическое, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Левадное, Пятихатки, Приморское и Каменское пострадали от 64 артиллерийских обстрелов.



Трое местных жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области, получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове.



Также зафиксировано 33 случая разрушений.