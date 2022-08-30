10:24 04 августа Киев, Украина

Оккупанты атаковали Запорожье: есть два "прилета".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Сегодня, около 3.30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушениям подверглась многоэтажка и несколько частных домов. К счастью, среди людей жертв нет", - сообщил он.



Он также призвал горожан не игнорировать оповещения о воздушной опасности и обязательно идти в безопасные места.