Оккупанты атаковали освобожденный Купянск на Харьковщине

Об этом пишет Telegram-канал ХС Харьков.

"Россия обстреляла сегодня Купянск. Есть попадания по жилым домам, сообщается о жертвах среди гражданского населения. Лицемерие "русского мира" - это когда ты еще несколько дней назад выдаешь паспорта россии в Купянске и рассказываешь о защите населения от "страшных укров", а уже сегодня утюжишь центр города авиацией", - говорится в сообщении.