Оккупанты атаковали освобожденный Купянск на Харьковщине
18:28 12 сентября Киев, Украина
12 сентября захватчики обстреляли освобожденный на днях Купянск на Харьковщине. Сообщается о жертвах среди мирных жителей.
Об этом пишет Telegram-канал ХС Харьков.
"Россия обстреляла сегодня Купянск. Есть попадания по жилым домам, сообщается о жертвах среди гражданского населения. Лицемерие "русского мира" - это когда ты еще несколько дней назад выдаешь паспорта россии в Купянске и рассказываешь о защите населения от "страшных укров", а уже сегодня утюжишь центр города авиацией", - говорится в сообщении.
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