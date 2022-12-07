Оккупанты атаковали Курахово на Донетчине

"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Российские оккупанты нанесли удар по центру. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Очередное преступление россиян на нашей земле - фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ. Не вернуть только людей - искренние соболезнования их родным",-написал глава ОВА и разместил видео последствий обстрела.