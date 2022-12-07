Оккупанты атаковали Курахово на Донетчине
16:57 07 декабря Киев, Украина
В результате ракетного удара рашистов по поселку Курахово
Донецкой области, 7 декабря, погибло не менее 6 человек и пять получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены. Российские оккупанты нанесли удар по центру. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. Очередное преступление россиян на нашей земле - фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ. Не вернуть только людей - искренние соболезнования их родным",-написал глава ОВА и разместил видео последствий обстрела.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии