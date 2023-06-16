Оккупанты атаковали Херсонскую область 28 раз: подробности от главы ОВА

10:20 05 июня Киев, Украина

За последние 24 часа оккупанты осуществили 28 обстрелов Херсонской области. Эту информацию 5 июня обнародовал председатель областной военной администрации, Александр Прокудин.



Прокудин отметил, что противник выпустил общим числом 176 снарядов из минометов, артиллерии, систем "Град", беспилотных летательных аппаратов и авиации по городам и селам региона.