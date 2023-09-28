Оккупанты атаковали дронами Кировоградскую область - ОВА

11:29 28 сентября Киев, Украина

Российские вооруженные силы совершили ночью 28 сентября атаку на Кировоградскую область с использованием ударных беспилотников типа Shahed.



Об этом сообщает председатель Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Райкович в Telegram.

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадания", - написал он.

Согласно председателю Кировоградской ОГА, предварительно удалось избежать жертв среди гражданских, а также повреждений гражданской инфраструктуры.



На место происшествия прибыли соответствующие службы для проведения необходимых мероприятий и оценки ущерба.