Оккупанты атаковали дронами Кировоградскую область - ОВА

Российские вооруженные силы совершили ночью 28 сентября атаку на Кировоградскую область с использованием ударных беспилотников типа Shahed.
Об этом сообщает председатель Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Райкович в Telegram.
Об этом сообщает председатель Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Райкович в Telegram.
Согласно председателю Кировоградской ОГА, предварительно удалось избежать жертв среди гражданских, а также повреждений гражданской инфраструктуры.
На место происшествия прибыли соответствующие службы для проведения необходимых мероприятий и оценки ущерба.
На место происшествия прибыли соответствующие службы для проведения необходимых мероприятий и оценки ущерба.
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