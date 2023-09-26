Оккупанты атаковали Черкасскую область: поражена инфраструктура

10:46 26 сентября Киев, Украина

Российские военные атаковали Черкасскую область, используя "Шахеды", и поразили инфраструктурный объект. Эту информацию раскрыл Игорь Табурец, глава Черкасской областной государственной администрации, в своем канале в Telegram.

"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

По словам председателя ОГА, согласно предварительной информации, обошелось без жертв.



На данный момент продолжается работа по устранению последствий атаки со стороны врага.