Оккупанты атаковали Черкасскую область: поражена инфраструктура

Российские военные атаковали Черкасскую область, используя "Шахеды", и поразили инфраструктурный объект. Эту информацию раскрыл Игорь Табурец, глава Черкасской областной государственной администрации, в своем канале в Telegram.
По словам председателя ОГА, согласно предварительной информации, обошелось без жертв.
На данный момент продолжается работа по устранению последствий атаки со стороны врага.
На данный момент продолжается работа по устранению последствий атаки со стороны врага.
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