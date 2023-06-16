Оккупанты атаковали аммиаковый трубопровод в Харькове и два района - ОВА

В Купянском районе Харьковской области произошло повреждение трубопровода с аммиаком в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Попадания также были зафиксированы в районах Слободском и Шевченковском в городе Харькове.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.
Согласно его заявлению, в результате вражеских атак произошла разгерметизация трубопровода. В настоящее время в области находится штаб, занимающийся ликвидацией последствий этой ситуации.
На месте происшествия работают все необходимые службы. В последующих сообщениях Синегубов отметил, что измерения, проведенные в городе Купянске, не выявили присутствие аммиака в воздухе.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.
Согласно его заявлению, в результате вражеских атак произошла разгерметизация трубопровода. В настоящее время в области находится штаб, занимающийся ликвидацией последствий этой ситуации.
На месте происшествия работают все необходимые службы. В последующих сообщениях Синегубов отметил, что измерения, проведенные в городе Купянске, не выявили присутствие аммиака в воздухе.
Также он добавил, что в близлежащих населенных пунктах, ближе к границе с россией, таких как Кучеровка, Синьковка и Петропавловка, продолжаются измерения. Ведется контроль за уровнем загрязнения.
В 00:00 глава ОВА, Олег Синегубов, сообщил о прилетах в районах Шевченковском и Слободском в Харькове. Предварительно было указано, что это были ракеты С-300.
В 00:00 глава ОВА, Олег Синегубов, сообщил о прилетах в районах Шевченковском и Слободском в Харькове. Предварительно было указано, что это были ракеты С-300.
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