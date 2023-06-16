Оккупанты атаковали аммиаковый трубопровод в Харькове и два района - ОВА

07:53 06 июня Киев, Украина





Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.



Согласно его заявлению, в результате вражеских атак произошла разгерметизация трубопровода. В настоящее время в области находится штаб, занимающийся ликвидацией последствий этой ситуации.



На месте происшествия работают все необходимые службы. В последующих сообщениях Синегубов отметил, что измерения, проведенные в городе Купянске, не выявили присутствие аммиака в воздухе. В Купянском районе Харьковской области произошло повреждение трубопровода с аммиаком в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Попадания также были зафиксированы в районах Слободском и Шевченковском в городе Харькове.Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА), Олег Синегубов.Согласно его заявлению, в результате вражеских атак произошла разгерметизация трубопровода. В настоящее время в области находится штаб, занимающийся ликвидацией последствий этой ситуации.На месте происшествия работают все необходимые службы. В последующих сообщениях Синегубов отметил, что измерения, проведенные в городе Купянске, не выявили присутствие аммиака в воздухе.

"Специалисты, работающие на месте происшествия, предварительно сообщили, что нет угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде", - отметил он.

Также он добавил, что в близлежащих населенных пунктах, ближе к границе с россией, таких как Кучеровка, Синьковка и Петропавловка, продолжаются измерения. Ведется контроль за уровнем загрязнения.



В 00:00 глава ОВА, Олег Синегубов, сообщил о прилетах в районах Шевченковском и Слободском в Харькове. Предварительно было указано, что это были ракеты С-300.