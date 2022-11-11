Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Донбасса, есть жертвы

12:42 11 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и полиция Донецкой области.. 10 ноября оккупационные войска атаковали 9 населенных пунктов Донбасса . Погибли двое и получили травмы пятеро мирных жителей.Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко и полиция Донецкой области..

“За 10 ноября стало известно о двух гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения”, – отметил Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела шести убитых россиянами во время оккупации: четырех в Дробышевом и двух в Яровой.

Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Курахово, поселок городского типа Большая Новоселка, Очеретино, Южный,

села Карловка, Галицыновка. Там повреждено 15 жилых домов.

Дважды россияне обстреляли из артиллерии Бахмут. Повреждены 3 дома.



С "градов" оккупанты ударили по поселку Очеретино, попали в частный дом.