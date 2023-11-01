17:48 01 ноября Киев, Украина

Враг активно распространяет свою пропаганду среди малозащищенных слоев населения временно оккупированных территорий (ВОТ), в частности, через программу "русский мир".



Об этом сообщил Центр национального сопротивления.



Несмотря на то, что для всего цивилизованного мира "русский мир" ассоциируется с негативной нацистской коннотацией, оккупанты гордятся этим и активно продвигают эту программу среди малозащищенных слоев населения на ВОТ.



В частности, оккупанты выдают льготные категории населения и жителей населенных пунктов, где не доступно российское телевидение, телевизионное оборудование бесплатно. Однако при этом ограничивают доступ к определенным федеральным российским каналам. К тому же оккупанты изымают у граждан их личные спутниковые антенны, чтобы они не могли получать информацию, которая раскрывает правду.



Центр национального сопротивления призывает украинцев избегать установки российского телевизионного оборудования, поскольку российская пропаганда приносит только бедность, рабство и смерть. Организация напоминает, что пропагандисты нацистской Германии не избежали наказания за свои преступления после войны, и российские апологеты войны также не уйдут от ответственности.