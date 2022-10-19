Оккупанты 7 часов обстреливали Орехов в Запорожской области: ранения получили 8 гражданских

15:26 19 октября Киев, Украина

В ночь на 19 октября оккупанты применили реактивные системы залпового огня, обстреливая город Орехов Запорожской области. Атака продолжалась семь часов подряд.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате вражеской атаки ранены восемь мирных жителей. У людей ранения разной степени тяжести. Всех раненых госпитализировали.
По словам Старуха, военные рф применили реактивные системы залпового огня. Разрушения получили частные дома, здание городского совета и
учебного заведения.
В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.

Кроме того, оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Гуляйполю. Разрушения испытала местная школа. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.