Оккупанты 7 часов обстреливали Орехов в Запорожской области: ранения получили 8 гражданских

В ночь на 19 октября оккупанты применили реактивные системы залпового огня, обстреливая город Орехов Запорожской области. Атака продолжалась семь часов подряд.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате вражеской атаки ранены восемь мирных жителей. У людей ранения разной степени тяжести. Всех раненых госпитализировали.
По словам Старуха, военные рф применили реактивные системы залпового огня. Разрушения получили частные дома, здание городского совета и
учебного заведения.
В Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей.
Кроме того, оккупационные войска выпустили ракеты С-300 по Гуляйполю. Разрушения испытала местная школа. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.
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