Оккупация рф ЗАЭС несет риски эксплуатации одного из реакторов - разведка

11:00 25 августа Киев, Украина

Российская оккупация Запорожской атомной электростанции имеет риски эксплуатации одного из реакторов.

Об этом сообщили в свежей сводке разведки Великобритании.



Разведчики ссылаются на спутниковые снимки от 21 августа, на которых видно, что россияне сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а бронетранспортеры оккупантов были развернуты в 60 метрах от пятого реактора.



Вероятно, противник пытался скрыть технику, поставив ее под воздушными трубами и мостиками. Британцы отмечают, что россия готова использовать любую военную активность Украины в пропагандистских целях.



Пока оккупанты находятся на объекте, основными рисками для эксплуатации реактора, вероятнее всего, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.



Ранее Украина в ООН призвала демилитаризировать Запорожскую АЭС и разместить на ней постоянную миссию МАГАТЭ.