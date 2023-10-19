Оккупация Луганска: жилье местных граждан передается предателям

Оккупационная администрация в Луганской области передает захваченное жилье местных граждан своим сторонникам, сообщает Центр национального сопротивления.
Первыми получателями этого жилья стали так называемые "ветераны" и работники администрации оккупантов. Им предоставляют квартиры, оставленные украинскими гражданами в связи с оккупацией. Важно отметить, что оккупанты сначала объявили такое жилье "бесхозным имуществом" и национализировали его, а затем передали его сторонникам оккупации.
Помимо этого, оккупанты обещают финансовую поддержку владельцам российских паспортов, что можно рассматривать как еще один механизм для принудительного национализации региона с использованием финансовых средств.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что все документы, выданные на захваченное жилье, не имеют юридической силы и будут признаны недействительными. После освобождения области все лица, причастные к этому процессу, будут привлечены к юридической ответственности.
Первыми получателями этого жилья стали так называемые "ветераны" и работники администрации оккупантов. Им предоставляют квартиры, оставленные украинскими гражданами в связи с оккупацией. Важно отметить, что оккупанты сначала объявили такое жилье "бесхозным имуществом" и национализировали его, а затем передали его сторонникам оккупации.
Помимо этого, оккупанты обещают финансовую поддержку владельцам российских паспортов, что можно рассматривать как еще один механизм для принудительного национализации региона с использованием финансовых средств.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что все документы, выданные на захваченное жилье, не имеют юридической силы и будут признаны недействительными. После освобождения области все лица, причастные к этому процессу, будут привлечены к юридической ответственности.
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