Оккупация Луганска: российский БТР наехал на гражданский автомобиль

В оккупированном Луганске произошел инцидент российский бронетранспортер (БТР) наехал на гражданский автомобиль.
Об этом сообщил Артем Лисогор, глава Луганской Областной Государственной Администрации (ОГА), в своем аккаунте в Telegram.
Об этом сообщил Артем Лисогор, глава Луганской Областной Государственной Администрации (ОГА), в своем аккаунте в Telegram.
Информация о деталях инцидента, в частности, о времени и обстоятельствах происшествия, не была предоставлена.
На опубликованном видеоматериале видно бронетранспортер с символикой оккупантов, который столкнул гражданский автомобиль на перекрестке.
На опубликованном видеоматериале видно бронетранспортер с символикой оккупантов, который столкнул гражданский автомобиль на перекрестке.
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