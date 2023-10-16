Оккупация Луганска: российский БТР наехал на гражданский автомобиль

16:51 16 октября Киев, Украина





Об этом сообщил Артем Лисогор, глава Луганской Областной Государственной Администрации (ОГА), в своем аккаунте в Telegram. В оккупированном Луганске произошел инцидент российский бронетранспортер (БТР) наехал на гражданский автомобиль.Об этом сообщил Артем Лисогор, глава Луганской Областной Государственной Администрации (ОГА), в своем аккаунте в Telegram.

"В оккупированном Луганске БТР переехал гражданское авто. Вот так, в центре города любого может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", - подчеркнул Лисогор.

Информация о деталях инцидента, в частности, о времени и обстоятельствах происшествия, не была предоставлена.



На опубликованном видеоматериале видно бронетранспортер с символикой оккупантов, который столкнул гражданский автомобиль на перекрестке.