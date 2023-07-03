Оккупация Лисичанска: жители лишены медицинской помощи

Жители временно оккупированного Лисичанска лишены возможности получать медицинскую помощь, так как российские захватчики превратили все медицинские учреждения города в военные госпитали.
Эту информацию поделился начальник Лисичанской ГВА Валерий Шибико.
Эту информацию поделился начальник Лисичанской ГВА Валерий Шибико.
По его словам, в городе появилось множество российских военных. Некоторые районы закрыты для местных жителей.
Он также добавил, что захватчики открыли несколько аптек в Лисичанске, но из-за завышенных цен жители города не могут себе позволить приобретать лекарства.
Кроме того, Шибико отметил, что мобильная связь доступна только в некоторых районах Лисичанска. Российские военные тщательно контролируют и проверяют телефоны местных жителей на блокпостах - за звонок на украинские номера захватчики могут задержать жителей и принять репрессивные меры.
Кроме того, Шибико отметил, что мобильная связь доступна только в некоторых районах Лисичанска. Российские военные тщательно контролируют и проверяют телефоны местных жителей на блокпостах - за звонок на украинские номера захватчики могут задержать жителей и принять репрессивные меры.
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