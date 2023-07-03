Оккупация Лисичанска: жители лишены медицинской помощи

08:04 03 июля Киев, Украина





Эту информацию поделился начальник Лисичанской ГВА Валерий Шибико. Жители временно оккупированного Лисичанска лишены возможности получать медицинскую помощь, так как российские захватчики превратили все медицинские учреждения города в военные госпитали Эту информацию поделился начальник Лисичанской ГВА Валерий Шибико.

"Захватчикам удалось ограниченно подключить электроэнергию, чтобы обслуживать около пяти тысяч абонентов... У нас возникли серьезные проблемы с водоснабжением. В результате интенсивных боев, в подземные воды попало ядовитое вещество. Вода, которая сейчас подается, пригодна только для технических нужд, но не для питья. Кроме того, безусловно, возникнут проблемы с отоплением... Нам обещают, что что-то будет сделано, но прошел уже год, а они говорят, что не могут выполнить обещания из-за обстрелов... По моему мнению, у них просто нет намерения это сделать", - рассказал Шибико.



По его словам, в городе появилось множество российских военных. Некоторые районы закрыты для местных жителей.

"На данный момент все медицинские учреждения, которые работали у нас, превратились в госпитали, где лечатся раненые военнослужащие противника. Линия фронта находится очень близко, и там происходят серьезные бои, поэтому количество раненых очень велико, и у них просто нет ни времени, ни ресурсов, ни лекарств, чтобы оказывать какие-либо услуги мирным жителям", - отметил руководитель ГВА.

Он также добавил, что захватчики открыли несколько аптек в Лисичанске, но из-за завышенных цен жители города не могут себе позволить приобретать лекарства.



Кроме того, Шибико отметил, что мобильная связь доступна только в некоторых районах Лисичанска. Российские военные тщательно контролируют и проверяют телефоны местных жителей на блокпостах - за звонок на украинские номера захватчики могут задержать жителей и принять репрессивные меры.