Оккупация Бердянска: три больших вражеских судна прибыли в порт

Во временно оккупированный российскими захватчиками порт украинского города Бердянска прибыли три больших вражеских судна.
Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
Бердянскому порту пришли три больших корабля. Оккупационные силы продолжают нарушать территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
Бердянскому порту пришли три больших корабля. Оккупационные силы продолжают нарушать территориальную целостность Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии