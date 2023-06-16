Оккупация Бердянска: три больших вражеских судна прибыли в порт

18:11 13 июня Киев, Украина

Во временно оккупированный российскими захватчиками порт украинского города Бердянска прибыли три больших вражеских судна.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Бердянскому порту пришли три больших корабля. Оккупационные силы продолжают нарушать территориальную целостность Украины.
 
"Отсчет времени до исчезновения оккупантов уже начался. Мы надеемся, что эти суда столкнутся с противодействием наших военнослужащих из Вооруженных Сил Украины",- говориться в сообщении ГВА.