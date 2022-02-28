Оккупационные войска начали использовать государственную символику Украины – Залужный

Чтобы ввести в заблуждение, русские войска использует государственную символику Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей фейсбук-странице.
По его словам, украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены, например, в таких населенных пунктах как Победа, Новая Басань Киевской области и на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей фейсбук-странице.
По его словам, украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены, например, в таких населенных пунктах как Победа, Новая Басань Киевской области и на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение.
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