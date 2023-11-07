Оккупационные власти в Севастополе заявили о сбитии 9 дронов

В ночь на 7 ноября в Севастополе работала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, оккупационные власти заявили о сбитии 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их перехвате восьми.
Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя, Михаил Развожаев, в своем канале в мессенджере Telegram.
Согласно информации, предоставленной Развожаевым, все службы в регионе работают в нормальном режиме.
Служба спасения также заяивла, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. На место происшествия прибыли оперативные службы, проводится ликвидация небольшого возгорания.
Министерство обороны россии, в свою очередь, сообщило, что противовоздушная оборона россии уничтожила 9 дронов и перехватила 8 в воздушном пространстве над Черным морем и Крымским полуостровом.
Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя, Михаил Развожаев, в своем канале в мессенджере Telegram.
Согласно информации, предоставленной Развожаевым, все службы в регионе работают в нормальном режиме.
Служба спасения также заяивла, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. На место происшествия прибыли оперативные службы, проводится ликвидация небольшого возгорания.
Министерство обороны россии, в свою очередь, сообщило, что противовоздушная оборона россии уничтожила 9 дронов и перехватила 8 в воздушном пространстве над Черным морем и Крымским полуостровом.
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