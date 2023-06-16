Оккупационные власти в Крыму изымают недвижимость у граждан Украины

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты незаконно отнимают недвижимость у граждан Украины, не имеющих паспорта рф. На их место вводят российских коллаборационистов.
Центр национального сопротивления сообщает об этих неправомерных действиях.
В оккупированных регионах оккупанты уже почти год подавляют украинцев, которые отказываются перейти на российские документы. В связи с этим оккупационные власти в Крыму начали незаконно изымать недвижимость у граждан Украины, которые не признались в российском гражданстве в период оккупации.
Вместо прежних владельцев, россияне заселяют в конфискованные здания представителей оккупационных войск и коллаборационистов, которые бежали с юга Украины.
Центр национального сопротивления сообщает об этих неправомерных действиях.
В оккупированных регионах оккупанты уже почти год подавляют украинцев, которые отказываются перейти на российские документы. В связи с этим оккупационные власти в Крыму начали незаконно изымать недвижимость у граждан Украины, которые не признались в российском гражданстве в период оккупации.
Вместо прежних владельцев, россияне заселяют в конфискованные здания представителей оккупационных войск и коллаборационистов, которые бежали с юга Украины.
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