Оккупационные власти рф похитили украинскую журналистку и ее мужа в Мелитополе

17:05 30 мая Киев, Украина

В оккупированном Мелитополе похищена журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр, которые находятся в нечеловеческих условиях.

Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, пока Центр журналистской солидарности не сообщил об этом инциденте.

Согласно информации, 6 мая в оккупированном российскими войсками Мелитополе журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр исчезли без вести. Через две недели стало известно, что они были задержаны оккупационными властями без объяснений.

Ирина Левченко ранее работала журналистом в известных национальных изданиях, но в настоящее время она и ее муж - пенсионеры.

По словам Центра журналистской солидарности, похищенных удерживают в жестоких условиях, почти без еды, в холодном подвале на бетонном полу, где им подвергаются физическим и моральным пыткам.

Им надуманно предъявляют обвинения в терроризме. Позднее Ирину перевели в другое место, однако точное местоположение остается неизвестным.

Журналисты требуют от оккупационных властей Мелитополя прекратить нарушение закона, соблюдать международные нормы на временно захваченных украинских территориях и вернуть свободу журналистке-ветерану Ирине Левченко и ее мужу Александру.

Центр призывает коллег, общественные и профессиональные организации, а также всех граждан Украины и международное сообщество объединиться в борьбе за освобождение похищенной пары.