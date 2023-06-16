Оккупационные власти рф похитили украинскую журналистку и ее мужа в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе похищена журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр, которые находятся в нечеловеческих условиях.
Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, пока Центр журналистской солидарности не сообщил об этом инциденте.
Согласно информации, 6 мая в оккупированном российскими войсками Мелитополе журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр исчезли без вести. Через две недели стало известно, что они были задержаны оккупационными властями без объяснений.
Ирина Левченко ранее работала журналистом в известных национальных изданиях, но в настоящее время она и ее муж - пенсионеры.
По словам Центра журналистской солидарности, похищенных удерживают в жестоких условиях, почти без еды, в холодном подвале на бетонном полу, где им подвергаются физическим и моральным пыткам.
Им надуманно предъявляют обвинения в терроризме. Позднее Ирину перевели в другое место, однако точное местоположение остается неизвестным.
Журналисты требуют от оккупационных властей Мелитополя прекратить нарушение закона, соблюдать международные нормы на временно захваченных украинских территориях и вернуть свободу журналистке-ветерану Ирине Левченко и ее мужу Александру.
Центр призывает коллег, общественные и профессиональные организации, а также всех граждан Украины и международное сообщество объединиться в борьбе за освобождение похищенной пары.
Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, пока Центр журналистской солидарности не сообщил об этом инциденте.
Согласно информации, 6 мая в оккупированном российскими войсками Мелитополе журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр исчезли без вести. Через две недели стало известно, что они были задержаны оккупационными властями без объяснений.
Ирина Левченко ранее работала журналистом в известных национальных изданиях, но в настоящее время она и ее муж - пенсионеры.
По словам Центра журналистской солидарности, похищенных удерживают в жестоких условиях, почти без еды, в холодном подвале на бетонном полу, где им подвергаются физическим и моральным пыткам.
Им надуманно предъявляют обвинения в терроризме. Позднее Ирину перевели в другое место, однако точное местоположение остается неизвестным.
Журналисты требуют от оккупационных властей Мелитополя прекратить нарушение закона, соблюдать международные нормы на временно захваченных украинских территориях и вернуть свободу журналистке-ветерану Ирине Левченко и ее мужу Александру.
Центр призывает коллег, общественные и профессиональные организации, а также всех граждан Украины и международное сообщество объединиться в борьбе за освобождение похищенной пары.
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