Оккупационные власти начали "деукраинизацию" Донецкой области

12:11 04 июля Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные власти начали процесс "деукраинизации" региона и приняли меры по проталкиванию российской идентичности.



Об этом сообшает Центр национального сопротивления.



Особый акцент был сделан на "ДНР", где запущена кампания замены указателей, табличек и вывесок с украинским языком на российские аналоги.



Согласно информации, население любого населенного пункта имеет возможность подать заявки на замену указателей с требованием внесения соответствующих изменений, при условии получения подтверждения от коммунальных служб.