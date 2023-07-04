Оккупационные власти начали "деукраинизацию" Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные власти начали процесс "деукраинизации" региона и приняли меры по проталкиванию российской идентичности.
Об этом сообшает Центр национального сопротивления.
Особый акцент был сделан на "ДНР", где запущена кампания замены указателей, табличек и вывесок с украинским языком на российские аналоги.
Согласно информации, население любого населенного пункта имеет возможность подать заявки на замену указателей с требованием внесения соответствующих изменений, при условии получения подтверждения от коммунальных служб.
Об этом сообшает Центр национального сопротивления.
Особый акцент был сделан на "ДНР", где запущена кампания замены указателей, табличек и вывесок с украинским языком на российские аналоги.
Согласно информации, население любого населенного пункта имеет возможность подать заявки на замену указателей с требованием внесения соответствующих изменений, при условии получения подтверждения от коммунальных служб.
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