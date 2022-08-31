Оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав - мэр

10:23 26 августа Киев, Украина

В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить к онлайн образованию в Украине оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав и изъятию детей из семей.

 
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
 
"Педагоги, пошедшие на сотрудничество с оккупантами, массово рассылают сообщения родителям, прямо указывая, что при условии проживания в городе и не приобщения к оккупационным школам, детей будут изымать из семей принудительно. Очередное преступление против человечности на марше", - говорится в сообщении.
 
Мариупольцев в очередной раз призвали к эвакуации.
 
"Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - написал Андрющенко.