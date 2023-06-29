Оккупационные власти усилили давление на подростков в Запорожской области

15:47 29 июня Киев, Украина





Информацию об этом сообщил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, через мессенджер Telegram. После убийства Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в Бердянске на временно оккупированных территориях Запорожской области, российские оккупационные силы усилили давление на несовершеннолетних.Информацию об этом сообщил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, через мессенджер Telegram.

"После убийства двух подростков, выступавших за украинскую позицию в Бердянске, оккупанты начали терроризировать детей", - заявил Федоров.



По словам городского главы, оккупанты в оккупированном Мелитополе проверяют мобильные телефоны подростков на наличие подписок на украинские медиа и официальные каналы. Кроме того, родителей вызывают в комендатуру и угрожают им репрессиями.



Депортация целых семей стала одним из наказаний за выражение прокраинской позиции. Раньше эти семьи высылали пешком в Запорожье, но в настоящее время их отправляют в россию.