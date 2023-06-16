Оккупационные силы рф разрушили дамбы прудов в Запорожской области

В районе Победного и Анновки в Запорожской области оккупационные силы рф разрушили дамбы каскада прудов, предварительно заполнив их водой до максимального уровня.
Об этом сообщает военный блогер Анатолий Штефан.
По его информации, такие действия рашистов были предприняты с целью препятствовать наступлению Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В результате разрушения дамб трасса на Херсон оказалась затоплена, а поля с насаждениями полностью омываются водой.
Местные жители вынуждены собирать рыбу на затопленных полях. Тем не менее, эти действия противника не смогут остановить продвижение Сил обороны Украины.
Об этом сообщает военный блогер Анатолий Штефан.
По его информации, такие действия рашистов были предприняты с целью препятствовать наступлению Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В результате разрушения дамб трасса на Херсон оказалась затоплена, а поля с насаждениями полностью омываются водой.
Местные жители вынуждены собирать рыбу на затопленных полях. Тем не менее, эти действия противника не смогут остановить продвижение Сил обороны Украины.
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