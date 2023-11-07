Оккупационные силы принуждают школьников работать на нужды армии - ЦНС

Российские оккупационные силы вынуждают детей участвовать в изготовлении маскировочных сетей для нужд российской армии.
Об этом сообщили представители Центра национального сопротивления в отчете, опубликованном 6 ноября.
Об этом сообщили представители Центра национального сопротивления в отчете, опубликованном 6 ноября.
В отчете также указывается, что детей не только обязывают участвовать в создании маскировочных сетей, но и привлекают к изготовлению окопных свечей для нужд солдат вооруженных сил враждебного государства.
Более того, эти действия проводятся под прикрытием обычных учебных занятий в школах, а за отказ - угрожают наказывать.
Более того, эти действия проводятся под прикрытием обычных учебных занятий в школах, а за отказ - угрожают наказывать.
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