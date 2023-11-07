Оккупационные силы принуждают школьников работать на нужды армии - ЦНС

07:31 07 ноября Киев, Украина

Российские оккупационные силы вынуждают детей участвовать в изготовлении маскировочных сетей для нужд российской армии.

Об этом сообщили представители Центра национального сопротивления в отчете, опубликованном 6 ноября.
"Россияне привлекают детей на временно оккупированных территориях к сотрудничеству с вражеской армией", - сообщили в ЦНС.
В отчете также указывается, что детей не только обязывают участвовать в создании маскировочных сетей, но и привлекают к изготовлению окопных свечей для нужд солдат вооруженных сил враждебного государства.

Более того, эти действия проводятся под прикрытием обычных учебных занятий в школах, а за отказ - угрожают наказывать.
"За пропуск таких "занятий" родителей детей вызывают в школу и грозят лишением родительских прав", - добавили в сообщении Центра национального сопротивления.