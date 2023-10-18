Оккупационные силы на юге Украины начали выдавать повестки местным мужчинам

16:57 18 октября Киев, Украина

На юге Украины, на временно оккупированных территориях, оккупационные силы активно проводят мобилизацию местных мужчин призывного возраста в ряды своей армии.



Эта информация поступила от Центра национального сопротивления.



Сообщается, что на Херсонщине были выявлены случаи вручения повесток, связанных с мобилизацией, после того как мужчины, согласно требованиям оккупационной администрации, явились в фейковые военкоматы для "уточнения данных". При этом, данную процедуру должны пройти все мужчины региона.



Кроме того, оккупанты организовали "федеральные комиссариаты" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.



Центр национального сопротивления также отмечает, что оккупационные администрации регулярно используют свои пропагандистские телеграмм-каналы для распространения призывов к местному населению призывного возраста и военнообязанным лицам, с требованием предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность, с последующей регистрацией во вновь созданных "военных комиссариатах".