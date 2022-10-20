Охранявшего главарей боевиков на Луганщине россиянина отдадут под суд

17:07 20 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. суд направили обвинительный акт в отношении пленного гражданина россии, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следователи говорят, что житель Воронежской области россии еще в 2015 году приехал на временно оккупированную территорию Луганщины, где вступил в ряды так называемой "службы правительственной безопасности министерства внутренних дел лнр" .



Боевики выдали россиянину стрелковое огнестрельное оружие.

"В составе вооруженной группы из нескольких десятков человек мужчина "нес службу" по охране ближайшего окружения председателя псевдореспублики в Луганске", - говорят правоохранители.

С начала полномасштабного вторжения россиянин участвовал в так называемой "спецоперации" и воевал в рядах вооруженных формирований россии на восточном фронте. В августе в Донецкой области его ранили и взяли в плен украинские защитники.



Если суд признает его виновным, то россиян может отправиться за решетку сроком до 10 лет. Также у него могут конфисковать имущество.