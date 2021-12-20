Охранники супермаркета раздели пенсионерку и довели ее до сердечного приступа

15:33 14 Декабрь Киев, Украина

О вопиющем происшествии, случившемся в одном из супермаркетов Киева, полиция узнала из социальных сетей. Охрана торгового предприятия заподозрила пожилую покупательницу в краже. Задержав 67-летнюю женщину, охранники провели принудительный досмотр, раздев покупательницу. Кража не подтвердилась, а у женщины после такого унижения и стресса случился сердечный приступ.

Как рассказали сегодня, 14 декабря, сотрудники киевской полиции, шокирующий инцидент произошел в супермаркете Эпицентр на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

"К нам с заявлением в полицию никто из пострадавших не обращался, также не поступало сообщений об этом конфликте от медиков", – сообщили в полиции Киева.

Полиция проводит проверку поступившей информации, а также выясняет личность пострадавшей. Руководство Эпицентра не дает никаких комментариев по поводу происшедшего.

К сожалению, случаи воровства в магазинах – вещь не редкая. Ведь не даром в расходной части баланса таких предприятий предусмотрен пункт «на забывчивость покупателя». Заметьте, на забывчивость, а не на воровство. Закон стоит на стороне покупателя и обвинять в чем-либо имеет право лишь суд. К тому же о защите чести и достоинства граждан сказано в статье 28 Конституции нашего государства и в статье 297 Гражданского кодекса Украины.