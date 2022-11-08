"Охотился" за объектами СБУ: правоохранители задержали еще одного наводчика российских ракет

11:31 08 ноября Киев, Украина





Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



Собранную информацию задержанный пытался передать россиянам через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами рф для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали нанести прицельный ракетный удар.



Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали мужчину на попытке передачи информации.



По данным следствия, подозреваемым оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины. Правоохранители разоблачили еще одного предполагаемого приспешника оккупантов во время контрдиверсионных мероприятий на южном направлении. Человек скрыто собирал и передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, привлеченных к обороне Николаева Об этом сообщила Служба безопасности Украины.Собранную информацию задержанный пытался передать россиянам через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами рф для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали нанести прицельный ракетный удар.Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали мужчину на попытке передачи информации.По данным следствия, подозреваемым оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.

“Активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, включая призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Таким образом, он попал в поле зрения оккупантов, которые привлекли его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга нашего государства”, – сообщает СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его подрывной деятельности.



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству-агрессору );

ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.