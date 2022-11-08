"Охотился" за объектами СБУ: правоохранители задержали еще одного наводчика российских ракет

Правоохранители разоблачили еще одного предполагаемого приспешника оккупантов во время контрдиверсионных мероприятий на южном направлении. Человек скрыто собирал и передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, привлеченных к обороне Николаева.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Собранную информацию задержанный пытался передать россиянам через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами рф для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали нанести прицельный ракетный удар.
Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали мужчину на попытке передачи информации.
По данным следствия, подозреваемым оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Собранную информацию задержанный пытался передать россиянам через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами рф для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали нанести прицельный ракетный удар.
Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали мужчину на попытке передачи информации.
По данным следствия, подозреваемым оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству-агрессору );
- ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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