"Охотились" за HIMARS: СБУ обезвредила сеть российского ГРУ

Контрразведка СБУ провела очередную спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети рф. Подозреваемые действовали по заказу российской военной разведки (более известной как ГРУ) и имели широкий спектр задач.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В частности, подозреваемые собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники, занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов рф по объектам Украины, а также охотились за ракетными системами HIMARS.
По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали объединение информаторов из круга своих знакомых и друзей, которых использовали втемную.
В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь "бытовыми разговорами", узнавали о результатах "прилетов" по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде.
Оба организатора согласились на сотрудничество с рф по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.
Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. В то же время известно, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против россиян.
СБУ задержала второго мужчину, который остался на территории, подконтрольной Украине. В результате серии обысков правоохранители получили доказательства его сотрудничества с оккупантами.
Следователи объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается работа по установлению всех причастных к деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В частности, подозреваемые собирали и передавали информацию о дислокации Сил обороны Украины и военной техники, занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов рф по объектам Украины, а также охотились за ракетными системами HIMARS.
По имеющимся данным, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали объединение информаторов из круга своих знакомых и друзей, которых использовали втемную.
В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь "бытовыми разговорами", узнавали о результатах "прилетов" по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде.
Оба организатора согласились на сотрудничество с рф по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.
Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. В то же время известно, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против россиян.
СБУ задержала второго мужчину, который остался на территории, подконтрольной Украине. В результате серии обысков правоохранители получили доказательства его сотрудничества с оккупантами.
Следователи объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается работа по установлению всех причастных к деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.
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