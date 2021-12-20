Огромный провал в центре Киева: яма оголила подвал исторической усадьбы

Пользователи сетей успели зафиксировать факт огромного провала прямо в центре Киева. Как видно на опубликованном в сетях снимке, в огромной яме на улице Малой Житомирской 16/3 можно рассмотреть конструкции помещений. Кроме того, в провал упали находившиеся на том месте кашпо с цветами.

По словам пользователя Тимура Бобровского, вскоре провал закрыли досками.

Сотрудница Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова пояснила, что провал произошел прямо в подвал старой усадьбы. Скорее всего, такие подвальные помещения использовали в качестве склада для дров.

"Застройка самой усадьбы — начало 20 века. Значит, и подвалы тех времен", — заключила историк и добавила, что данная усадьба является историческим памятком местного значения.

По поводу состояния данного здания уже были обращения граждан к местным властям. Соответствующая инспекция должна бы проверить здание, но, к сожалению, в Киеве не хватает специалистов по изучению старинных подвалов.

Вот как прокомментировала происшествие Анна Солдатова в группе "Чарівний Київ":

Получается, что под угрозой находится и расположенное по соседству, по Малой Житомирской 14а, еще одно истерическое здание — усадьба Мурашко.

Похоже, Украина решила совсем потерять память и лишить себя прошлого. Ведь не так давно в столице снесли очередной исторический объект - знаменитую усадьбу Барбана на улице Обсервативной. Не смотря на протестные акции и защиту памятника, историческое здание XIX века уничтожили без соответствующего разрешения по прикрытием "титушек".

И таких примеров огромное количество во всех уголках богатой на историю Украины. А ведь теряя прошлое, мы лишаем себя будущего.