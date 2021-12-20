Огромный провал в центре Киева: яма оголила подвал исторической усадьбы

Пользователи сетей успели зафиксировать факт огромного провала прямо в центре Киева. Как видно на опубликованном в сетях снимке, в огромной яме на улице Малой Житомирской 16/3 можно рассмотреть конструкции помещений. Кроме того, в провал упали находившиеся на том месте кашпо с цветами.
По словам пользователя Тимура Бобровского, вскоре провал закрыли досками.
Сотрудница Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова пояснила, что провал произошел прямо в подвал старой усадьбы. Скорее всего, такие подвальные помещения использовали в качестве склада для дров.
По поводу состояния данного здания уже были обращения граждан к местным властям. Соответствующая инспекция должна бы проверить здание, но, к сожалению, в Киеве не хватает специалистов по изучению старинных подвалов.
Вот как прокомментировала происшествие Анна Солдатова в группе "Чарівний Київ":
Получается, что под угрозой находится и расположенное по соседству, по Малой Житомирской 14а, еще одно истерическое здание — усадьба Мурашко.
Похоже, Украина решила совсем потерять память и лишить себя прошлого. Ведь не так давно в столице снесли очередной исторический объект - знаменитую усадьбу Барбана на улице Обсервативной. Не смотря на протестные акции и защиту памятника, историческое здание XIX века уничтожили без соответствующего разрешения по прикрытием "титушек".
И таких примеров огромное количество во всех уголках богатой на историю Украины. А ведь теряя прошлое, мы лишаем себя будущего.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии