Ограничения в получении воды: проблемы с насосными станциями в Днепре

Из-за проблем с электроснабжением, жители Днепропетровщины ограничены в получении воды. Об этом информирует председатель Днепропетровского областного совета, Николай Лукашук, в своем сообщении в Телеграм.
В результате обесточивания насосных станций водоканала "Днепр - Западный Донбасс", Синельниковский городской водоканал вынужден ввести ограничения в подаче воды в дома жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
По данным заметки, в городе Синельниково отмечается частичное отсутствие воды на верхних этажах жилых домов, в то время как на нижних этажах вода подается без давления.
Николай Лукашук призывает жителей создать запасы воды, так как резервуары еще содержат некоторое количество.
Планируется восстановление водоснабжения не ранее 13:00, однако работы по запуску станций могут занять больше времени.
В результате обесточивания насосных станций водоканала "Днепр - Западный Донбасс", Синельниковский городской водоканал вынужден ввести ограничения в подаче воды в дома жителей Синельниковского и Павлоградского районов.
По данным заметки, в городе Синельниково отмечается частичное отсутствие воды на верхних этажах жилых домов, в то время как на нижних этажах вода подается без давления.
Николай Лукашук призывает жителей создать запасы воды, так как резервуары еще содержат некоторое количество.
Планируется восстановление водоснабжения не ранее 13:00, однако работы по запуску станций могут занять больше времени.
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