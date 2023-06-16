Ограничения в получении воды: проблемы с насосными станциями в Днепре

11:45 22 мая Киев, Украина

Из-за проблем с электроснабжением, жители Днепропетровщины ограничены в получении воды. Об этом информирует председатель Днепропетровского областного совета, Николай Лукашук, в своем сообщении в Телеграм.

В результате обесточивания насосных станций водоканала "Днепр - Западный Донбасс", Синельниковский городской водоканал вынужден ввести ограничения в подаче воды в дома жителей Синельниковского и Павлоградского районов.

По данным заметки, в городе Синельниково отмечается частичное отсутствие воды на верхних этажах жилых домов, в то время как на нижних этажах вода подается без давления.

Николай Лукашук призывает жителей создать запасы воды, так как резервуары еще содержат некоторое количество.

Планируется восстановление водоснабжения не ранее 13:00, однако работы по запуску станций могут занять больше времени.