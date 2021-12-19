Ограбление склада под Киевом. Банда задержана. Видео

12:25 14 Декабрь Киев, Украина

В селе Дмитровка Бучанского района Киевской области четверо мужчин проникли на территорию складов, где хранилась продукция. Злоумышленники нанесли телесные повреждения сторожу, связали его и вывезли из ангарных помещений флешки, мобильные телефоны, компьютерную технику, ящики с сигаретами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.



Полиция провела комплекс следственно-оперативных и розыскных действий и установила микроавтобус, на котором передвигались злоумышленники и лица, причастные к совершению грабежа.



Как выяснилось, преступную деятельность осуществляли 42-летний житель Вышгородщины вместе с 29, 30, 33-летними сообщниками из Киева и Сумщины. Мужчины использовали методы конспирации: изменяли номерные знаки и устройства связи.



По местам проживания фигурантов проведены санкционированные обыски и изъят ряд вещественных доказательств, в том числе техника, деньги, оружие.



Организатор группы задержан, еще двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 186 (Грабеж). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.