Ограбление по-детски: трое мальчиков вынесли из магазина 8 тыс грн

13:50 05 Апрель Киев, Украина

Трое мальчиков возрастом до 10 лет выкрали из-за торгового прилавка магазина восемь тысяч гривен. Происшествие случилось в Запорожье , 4 апреля.

Об этом сообщает телеграмм-канал Это Запорожье.



"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.





