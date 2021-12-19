Ограбление по-детски: трое мальчиков вынесли из магазина 8 тыс грн

Трое мальчиков возрастом до 10 лет выкрали из-за торгового прилавка магазина восемь тысяч гривен. Происшествие случилось в Запорожье, 4 апреля.
Об этом сообщает телеграмм-канал Это Запорожье.
"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.
"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8000 гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.
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