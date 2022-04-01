Ограбление пенсионерки. Ворами оказались подростки 13 и 17 лет

18:42 06 ноября Киев, Украина

На одной из улиц Херсона была ограблена 73-летняя пенсионерка. По дороге домой, среди белого дня, двое проходящих мимо подростка выхватили у женщины сумку, в которой были деньги, документы и телефон.



Об этом сообщили в ГУНП Херсонской области.



Женские крики о помощи услышал водитель проезжавшего мимо авто. Он увидел, как двое неизвестных парней вырвали сумку у женщины. Мужчина сразу позвонил в полицию и начал преследовать на автомобиле грабителей. Злоумышленники бросили сумку в кусты и убежали. Но в этот момент их остановили патрульные. Позже на место происшествия приехала следственно-оперативная группа.



Выяснилось, что двое несовершеннолетних увидели на улице 73-летнюю женщину. Один из них решил ограбить ее, догнал и вырвал сумку, в которой были деньги, мобильный телефон и документы. Когда парни начали убегать, то увидели, что за ними следует автомобиль и выбросили сумку.



Правоохранители нашли ее и вернули потерпевшей. 17-летнего подозреваемого и его 13-летнего друга доставили в отдел полиции.

Следователи открыли производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". Решается вопрос об объявлении 17-летнему парню о подозрении в совершении преступления.