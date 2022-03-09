Ограбление дома иностранного дипломата: полиция задержала подозреваемого

Правоохранительные органы Киева за сутки, по "горячим" следам раскрыли кражу из дома иностранного дипломата, задержан 31-летний мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
Отмечается, что вора задержали.
Так, у вора полицейские изъяли краденые вещи.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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