Ограбление дома иностранного дипломата: полиция задержала подозреваемого

17:01 14 Октябрь Киев, Украина

Правоохранительные органы Киева за сутки, по "горячим" следам раскрыли кражу из дома иностранного дипломата, задержан 31-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"К столичным полицейским обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный украл деньги и ноутбук. Для раскрытия преступления оперативный дежурный Шевченковского управления полиции направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов и оперативников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вора задержали.

"На месте происшествия выявили следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли. Задержанный - 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений", - добавляется в сообщении.

Так, у вора полицейские изъяли краденые вещи.



По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.