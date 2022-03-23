Оформляли вымышленные онлайн-кредиты: СБУ разоблачила схему вымогательства

Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную схему вымогательства денег за несуществующие кредиты. Пострадало более 60 тысяч человек.
Злоумышленники "навешивали" на людей несуществующие кредиты, а потом вымогали деньги, угрожая физической расправой, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники "навешивали" на людей несуществующие кредиты, а потом вымогали деньги, угрожая физической расправой, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, они оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. При этом размер "годовых" составлял более 1500%.
Установлено, что организаторы схемы привлекли более 50 так называемых "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и психологически давили на них.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о задолженности и пене.
Во время обысков в офисных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами; почти 50 единиц компьютерной техники, с которой они администрировали базы "клиентов" и вели учет "долгов"; документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.
Правоохранители готовятся сообщить злоумышленникам о подозрениях. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.
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