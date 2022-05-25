Одну из четырех российских ракет удалось сбить в Запорожье

"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО. В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы",- сказано в сообщении.