Одну из четырех российских ракет удалось сбить в Запорожье
07:16 25 мая Киев, Украина
Российские захватчики заупстили по Запорожью четыре крылатые ракеты, одну удалось сбить ПВО.
Об этом сообщила Запорожская ОВА
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"Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО. В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы",- сказано в сообщении.
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