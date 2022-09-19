Одна из российских ракет упала всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС

14:19 19 сентября Киев, Украина

Ночью 19 сентября Южноукраинская атомная электростанция (ЮАЭС) попала под обстрел, ракета оккупантов упала рядом с реакторами.

«Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет.



Сообщается, что воронка от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской АЭС составляет диаметром 4 метра, а глубиной 2 метра.