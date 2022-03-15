Один бешеный кот «закрыл» на карантин 11 сел в Киевской области

Лето – пора не только клещей и змей, но и частых вспышек бешенства среди животных. Помните, что укусы больного бешенством животного могут стать смертельной опасностью для человека! В начале лета жительница села Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района под Киевом приютила бездомного кота, у которого было выявлено бешенство. Из-за животного на карантин закрыли 11 населенных пунктов, сообщается на сайте Белоцерковской райгосадминистрации.
Женщина пыталась лечить кота. Причем животное неоднократно кусало людей, а 9 июня кот погиб.
После проведения соответствующих исследований было установлено, что у животного бешенство плотоядных.
Недавно стало известно, что США вводят запрет на ввоз собак из ряда стран, включая Украину. В американский перечень стран с высоким риском заражения собачьим бешенством внесены 113 государств, в том числе Украина.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщину покусала бешеная лиса. Животное, забежав во двор, спряталось, а когда мимо проходила женщина, то напало на нее.
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