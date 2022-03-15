Один бешеный кот «закрыл» на карантин 11 сел в Киевской области

13:16 16 июня Киев, Украина

Лето – пора не только клещей и змей, но и частых вспышек бешенства среди животных. Помните, что укусы больного бешенством животного могут стать смертельной опасностью для человека! В начале лета жительница села Яблоновка Фурсовской территориальной общины Белоцерковского района под Киевом приютила бездомного кота, у которого было выявлено бешенство. Из-за животного на карантин закрыли 11 населенных пунктов, сообщается на сайте Белоцерковской райгосадминистрации.

"Был наложен карантин на территорию сел Глыбочка, Пилипча, Городище, Бакалы, Малая Ольшанка, Сорокотяги, Малая Сквирка, Фесюры, Фастовка, Коржовка, Щербаки, а также на территорию охотничьих угодий Белоцерковской районной общественной организации Охотники и Рыболовы и ООО Зеленый Гай в пределах определенной зоны", - говорится в сообщении.

Женщина пыталась лечить кота. Причем животное неоднократно кусало людей, а 9 июня кот погиб.

После проведения соответствующих исследований было установлено, что у животного бешенство плотоядных.

Недавно стало известно, что США вводят запрет на ввоз собак из ряда стран, включая Украину. В американский перечень стран с высоким риском заражения собачьим бешенством внесены 113 государств, в том числе Украина.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщину покусала бешеная лиса. Животное, забежав во двор, спряталось, а когда мимо проходила женщина, то напало на нее.