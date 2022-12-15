Одесский провайдер за 250 гривен в месяц транслировал клиентам телеканалы россиян и боевиков

Правоохранители разоблачили в Одессе провайдера, предоставлявшего беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов россии и подконтрольных ей боевиков.
Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.
Названия провайдера в сообщении не назвали, но отметили, что компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для госучреждений и воинских частей Одесщины.
Следователи говорят, что предприятие не осуществило блокировку, как того требовало решение СНБО. При этом сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи за три тысячи гривен могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам россии и временно оккупированным территориям Украины.
Клиенты должны также платить 250 гривен ежемесячно в качестве абонплаты.
В офисе предприятия и по местам расположения оборудования уже провели обыски, изъяли телекоммуникационные приборы и фиксирование трафика. Также правоохранители нашли устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с непризнанным Приднестровьем.
Производство по факту открыли по статьям "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Колаборационная деятельность".
Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора.
Названия провайдера в сообщении не назвали, но отметили, что компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для госучреждений и воинских частей Одесщины.
Следователи говорят, что предприятие не осуществило блокировку, как того требовало решение СНБО. При этом сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи за три тысячи гривен могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам россии и временно оккупированным территориям Украины.
Клиенты должны также платить 250 гривен ежемесячно в качестве абонплаты.
В офисе предприятия и по местам расположения оборудования уже провели обыски, изъяли телекоммуникационные приборы и фиксирование трафика. Также правоохранители нашли устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с непризнанным Приднестровьем.
Производство по факту открыли по статьям "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Колаборационная деятельность".
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