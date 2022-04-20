Одесский офис ЛГБТ-сообщества обклеили оскорблениями

20:38 20 июля Киев, Украина

Офис организации Ассоциация ЛГБТ Лига, который находится в Одессе, снова был обклеен листовками с оскорбительным текстом.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова во вторник, 20 июля.

"Очередная атака на офис ОО Ассоциация ЛГБТ Лига в городе Одесса, который неизвестные обклеили листовками гомофобного содержания. Об этом мне стало известно из мониторинга средств массовой информации. Препятствование деятельности общественной организации случается не впервые", - написала Денисова.

Омбудсмен обратилась к руководству Нацполиции о предоставлении информации о внесении сведений в Единый реестр по этому факту, проведенных следственных действиях и принятых процессуальных решениях.



Денисова напомнила, что в Украине законодательно запрещена дискриминация по любому признаку, а также предусмотрена обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению.



"ЛГБТ-сообщество является одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которые постоянно попадают под давление и дискриминируются, поэтому вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества находятся на моем контроле", - подчеркнула Денисова.