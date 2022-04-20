Одесский 7-ой километр протестовал и требовал отставки президента и ВРУ

06:15 23 ноября Киев, Украина

Работники одесского рынка 7-ой километр в знак несогласия с политикой президента и ВРУ относительно карантинных ограничений, в воскресенье, 22 ноября вышли на массовые пртесты. Протестующие перекрыли одну из основных связующих трасс города - Овидиопольскую дорогу.



По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольги Костенко, люди требуют отставки президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.

"Они принимают законы против народа Украины и на его уничтожение. Они являются злостными врагами народа. Никаких локдаунов", - пояснила Ольга.

Женщина объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".



Председатель профсоюза предпринимателей Книжного рынка Сергей Гончарук увидел в соцсетях, что люди перекрыли дорогу и решил поддержать митингующих.

"Люди хотят, чтобы осуществлялось конституционное право на труд. Люди хотят работать и зарабатывать деньги своим семьям. Мы в первую очередь выступаем против "карантина выходного дня", - поделился Гончарук.

Глава "Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей" Борис Эмельдеш, назвал закрытие рынков "беспределом".

"Мы не понимаем, согласно каким критериям закрываются рынки и какую пользу принесет "карантин выходного дня". Я прошу и президента, и все органы власти наладить контакт с бизнесом, чтобы не заставлять нас выходить на улицу. Мы выходим, потому что нас не слышат и нет никакого диалога", - пояснил Эмельдеш.

"Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.