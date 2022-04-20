Одесский 7-ой километр протестовал и требовал отставки президента и ВРУ

Работники одесского рынка 7-ой километр в знак несогласия с политикой президента и ВРУ относительно карантинных ограничений, в воскресенье, 22 ноября вышли на массовые пртесты. Протестующие перекрыли одну из основных связующих трасс города - Овидиопольскую дорогу.
По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольги Костенко, люди требуют отставки президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.
По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей "Единство" Ольги Костенко, люди требуют отставки президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.
Женщина объявила бессрочную голодовку, чтобы "отстоять право на труд".
Председатель профсоюза предпринимателей Книжного рынка Сергей Гончарук увидел в соцсетях, что люди перекрыли дорогу и решил поддержать митингующих.
Глава "Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей" Борис Эмельдеш, назвал закрытие рынков "беспределом".
"Полицейские начали уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций. Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
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