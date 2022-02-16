Одесские врачи продавали рецепты на наркотические препараты

17:41 24 Май Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную деятельность врачей наркологов, которые торговали рецептами на наркотические препараты.

Об этом сообщает полиция региона в понедельник, 24 мая.



Трое врачей, работавших в частной наркологической клинике, - 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей в возрасте 44-х и 30-ти лет - под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические препараты, содержащие метадон и бупренорфин, пациентам без обследования и установления диагноза "наркомания".





В частности, рецептурные бланки формы № 3, подозреваемые покупали у государства по три гривны и "перепродавали" их пациентам по 500 гривен. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1300 рецептов на более 600 тысяч гривен.

При обысках полиция изъяла медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом "наркомания" и с подписями врачей, бланки формы № 3, прайс-листы с указанием стоимости услуг, предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств, кассовые чеки, компьютерную технику, деньги.

Всем трем правонарушителям объявили о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.