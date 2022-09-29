Одесская трагедия: за организацию беспорядков будут судить заместителя экс-руководителя областной милиции

10:53 29 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следователей, обвиняемый вступил в сговор с представителями пророссийски настроенных групп и антиукраинских общественных движений "Антимайдан" и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, способствовал беспрепятственному совершению ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в районе Российского академического театра на улице Греческой в Одессе. В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности. Ему инкриминировано соучастие в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 г., злоупотребление властью и служебным положением, пособничество в захвате государственных зданий, а также вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.По данным следователей, обвиняемый вступил в сговор с представителями пророссийски настроенных групп и антиукраинских общественных движений "Антимайдан" и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, способствовал беспрепятственному совершению ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в районе Российского академического театра на улице Греческой в Одессе.

"В результате этого огнестрельные ранения получили восемь человек, шесть из них погибли", - рассказывают правоохранители.

Обвиняемый, как подчеркивают правоохранители, умышленно не принял меры, направленные на прекращение подчиненными подразделениями милиции массовых беспорядков, и не только организовал сбор и прибытие к месту происшествия других незадействованных подразделений милиции общественной безопасности, но и запретил подчиненным использование спецсредств к правонарушителям во время массовых беспорядков, не обеспечил задержание причастных.



Кроме того, уже 4 мая того года обвиняемый способствовал антимайдановцам в захвате Одесского городского управления милиции и освобождении задержанных по подозрению в совершении массовых беспорядков.

"Он предоставил подчиненным сотрудникам милиции указание о незаконном освобождении из изолятора временного содержания 63 человек", - говорят следователи.