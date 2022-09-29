Одесская трагедия: за организацию беспорядков будут судить заместителя экс-руководителя областной милиции

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности. Ему инкриминировано соучастие в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 г., злоупотребление властью и служебным положением, пособничество в захвате государственных зданий, а также вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следователей, обвиняемый вступил в сговор с представителями пророссийски настроенных групп и антиукраинских общественных движений "Антимайдан" и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, способствовал беспрепятственному совершению ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в районе Российского академического театра на улице Греческой в Одессе.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следователей, обвиняемый вступил в сговор с представителями пророссийски настроенных групп и антиукраинских общественных движений "Антимайдан" и, используя предоставленную ему власть и служебное положение, способствовал беспрепятственному совершению ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в районе Российского академического театра на улице Греческой в Одессе.
Обвиняемый, как подчеркивают правоохранители, умышленно не принял меры, направленные на прекращение подчиненными подразделениями милиции массовых беспорядков, и не только организовал сбор и прибытие к месту происшествия других незадействованных подразделений милиции общественной безопасности, но и запретил подчиненным использование спецсредств к правонарушителям во время массовых беспорядков, не обеспечил задержание причастных.
Кроме того, уже 4 мая того года обвиняемый способствовал антимайдановцам в захвате Одесского городского управления милиции и освобождении задержанных по подозрению в совершении массовых беспорядков.
Кроме того, уже 4 мая того года обвиняемый способствовал антимайдановцам в захвате Одесского городского управления милиции и освобождении задержанных по подозрению в совершении массовых беспорядков.
Поскольку обвиняемый длительно скрывается от следствия и находится в международном розыске, в отношении него было проведено так называемое "заочное" специальное досудебное расследование (in absentia). Ему избрали и меру пресечения в виде содержания под стражей.
Известно, что за совершение преступлений, связанных с майскими событиями в Одессе в 2014-м, к уголовной ответственности среди правоохранителей привлечено в общей сложности 9 человек – это руководители Одесской областной и городской милиции и их структурных подразделений. Их дела рассматривается судом.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе прошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийские активисты с другой .
Во время стычек в ход шли бейсбольные бить, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.
Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы разной степени тяжести. Большинство погибли при пожаре в Доме профсоюзов.
Известно, что за совершение преступлений, связанных с майскими событиями в Одессе в 2014-м, к уголовной ответственности среди правоохранителей привлечено в общей сложности 9 человек – это руководители Одесской областной и городской милиции и их структурных подразделений. Их дела рассматривается судом.
Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе прошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором приняли участие активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийские активисты с другой .
Во время стычек в ход шли бейсбольные бить, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.
Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы разной степени тяжести. Большинство погибли при пожаре в Доме профсоюзов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии