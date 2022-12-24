Одесская область: массовое отравление сотрудников от работы генератора

В Одесской области, сотрудники одной из организаций города Овидиополь, из-за нарушения правил пользования генератором отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
На месте выяснилось, что отравление произошло из-за нарушения правил пользования генератором. Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи отравлений угарным газом.
Также сообщалось, что на Закарпатье от отравления угарным газом погибла супружеская пара.
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