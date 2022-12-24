Одесская область: массовое отравление сотрудников от работы генератора

10:13 24 декабря Киев, Украина

В Одесской области, сотрудники одной из организаций города Овидиополь, из-за нарушения правил пользования генератором отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Вечером в Овидиополе произошло массовое отравление угарным газом сотрудников одной из организаций города. После поступления вызова на номер 103 на место было направлено четыре кареты скорой, ведь по предварительным данным пострадавших было аж девять", - говорится в сообщении.

На месте выяснилось, что отравление произошло из-за нарушения правил пользования генератором. Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу. Остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Украине участились случаи отравлений угарным газом.

Также сообщалось, что на Закарпатье от отравления угарным газом погибла супружеская пара.