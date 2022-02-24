Одесская область: 16-летний парень бросился под поезд

20:37 01 Октябрь Киев, Украина

Недалеко от станции Выгода, Белгородского района, 16-летний парень бросился под поезд, от полученных телесных повреждений подросток скончался на месте. 
 
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Предварительно установлено, что житель села Выгода лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста", - говорится в сообщении.
По имеющейся у полицейских информации, погибший имел проблемы со здоровьем, в связи с чем высказывал намерения покончить с жизнью.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.