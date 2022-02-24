Одесская область: 16-летний парень бросился под поезд

Недалеко от станции Выгода, Белгородского района, 16-летний парень бросился под поезд, от полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
По имеющейся у полицейских информации, погибший имел проблемы со здоровьем, в связи с чем высказывал намерения покончить с жизнью.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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