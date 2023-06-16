Одессита приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу данных военным рф

Местный житель Одессы был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за передачу российским военным информации о Силах обороны и координацию вражеских ракетных ударов по региону.
По информации, предоставленной Офисом генерального прокурора, мужчина был признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Он разведывал и собирал данные о численности личного состава, местах сосредоточения техники и вооружения украинских вооруженных сил, а также информацию о прокремлевски настроенных жителях и волонтерах, поддерживающих украинскую армию.
Он также передавал персональные данные украинских военнослужащих российским кураторам.
При задержании у него был изъят мобильный телефон, использовавшийся в преступной деятельности, и огнестрельное оружие с боеприпасами.
Осужденный признал свою вину, но не выразил раскаяния, ссылаясь на свои идеологические предпочтения.
По информации, предоставленной Офисом генерального прокурора, мужчина был признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Он разведывал и собирал данные о численности личного состава, местах сосредоточения техники и вооружения украинских вооруженных сил, а также информацию о прокремлевски настроенных жителях и волонтерах, поддерживающих украинскую армию.
Он также передавал персональные данные украинских военнослужащих российским кураторам.
При задержании у него был изъят мобильный телефон, использовавшийся в преступной деятельности, и огнестрельное оружие с боеприпасами.
Осужденный признал свою вину, но не выразил раскаяния, ссылаясь на свои идеологические предпочтения.
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