Одессит во время задержания откусил офицеру палец

16:29 18 Март Киев, Украина

В ночь с 16 на 17 марта в одно из отделений полиции города Одессы поступил звонок от жителей спального района города. Люди жаловались на шум из квартиры соседа, который не реагировал на их просьбы вести себя тише.



Об этом сообщает местное издание "Думская".



Инцидент произошел на ул. генерала Петрова на окраине Одессы. Соседи позвонили в полицию и пожаловались, что не могут спать, так как в одной из квартир очень громко играет музыка.



На месте полицейские обнаружили мужчину в состоянии наркотического опьянения. Они попытались его успокоить, но тот оказал сопротивление и в ходе потасовки откусил лейтенанту полиции часть пальца левой руки.



Офицера доставили в больницу и прооперировали.



Нарушитель - гражданин 1989 года рождения - задержан. Ему сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Наказание по этой статье - лишение или ограничение свободы сроком до 5 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.